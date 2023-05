Blisko 500 pacjentów zakwalifikowany do zabiegów kardiochirurgicznych w szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie przeszło konsultacje

Pacjent przed zaplanowanym zabiegiem (w okresie od 1 do 3 miesięcy) spotyka się z interdyscyplinarnym zespołem złożonym z kardiologów, kardiochirurgów, anestezjologów, psychologów i fizjoterapeutów. Do zadań zespołu, który konsultuje pacjentów przed planowanymi operacjami dla Oddziały Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, jest kompleksowa ocena stanu pacjenta i optymalne przygotowanie go do skomplikowanego leczenia operacyjnego.

- Przeprowadzamy indywidualne rozmowy z pacjentem i jego rodziną. Jest możliwość uzyskania profesjonalnych odpowiedzi na wszystkie nurtujące chorego pytania. Analizujemy dokumentację medyczną, rozmawiamy o czynnikach ryzyka, a także dokładnie omawiamy rodzaj leczenia i przebieg okresu pooperacyjnego. Doradzamy w jaki sposób optymalnie przygotować się do nadchodzącego zabiegu - mówi dr hab. n. med. Dorota Sobczyk, Zastępca Kierownika Oddziału Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii.

Dr Sobczyk informuje również, w jaki sposób optymalnie przygotować się do nadchodzącego zabiegu - Zwracamy uwagę na ważne aspekty, które często są pomijane lub bagatelizowane, takie jak konieczność wyleczenia zębów, rzucenie palenia, redukcja masy ciała, czy odpowiednie przygotowanie żywieniowe u pacjentów z wysokim ryzykiem niedożywienia po zabiegu.