Blisko 31,4 mln zł trafi łącznie do trzech szpitali w województwie małopolskim

Przekazanie czeków

Czeki potwierdzające te dotacje przekazali dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie minister zdrowia Adam Niedzielski, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodnicząca Rady Społecznej Szpitala Wojskowego w Krakowie Beata Szydło, posłowie: Elżbieta Duda, Filip Kaczyński, wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Obecna była także dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w Ministerstwie Obrony Narodowej dr Aurelia Ostrowska.

- Wykorzystujemy wszystkie możliwe środki na wsparcie systemu polskich szpitali. Na tym finansowaniu inwestycji skorzysta ostatecznie pacjent. Ponad 30 mln zł trafi do trzech małopolskich szpitali na ich modernizację, zakup sprzętu i doposażenie. Te środki wzmocnią bezpieczeństwo pacjentów i jakość leczenia – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Kolejne pieniądze, jakie popłyną do trzech małopolskich placówek, przyczynią się do poprawy standardów leczenia. Środki zostaną przeznaczone na kompleksowe doposażenie, unowocześnianie czy przebudowy budynków. To istotne zarówno ze względu na ochronę przed COVID-19, jak i innymi chorobami zakaźnymi - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.