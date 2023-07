Blanka, Danzel, Mikołaj Rey i flisacy w wakacyjnym pociągu „Daj się ugościć!” do Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza

- Lato w pełni, a to oznacza, że czas wsiąść do drugiego z wakacyjnych pociągów naszej akcji „Daj się ugościć! Odwiedź Kraków. Odkryj Małopolskę”. Podróżujących na stacji Warszawa Wschodnia w najbliższą sobotę będą żegnać panie w tradycyjnych, nowosądeckich strojach. Będą także rozdawać małopolskie, czerwone korale oraz jabłka łąckie – zapowiada Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Pierwszy z naszych przejazdów spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem – było wesoło, muzycznie i aktywnie. Nie inaczej będzie tym razem – zaprasza Prezes MOT.

Swój koncert zanim pociąg ruszy w trasę, czyli jeszcze na peronie i w pociągu da… Danzel, belgijski piosenkarz, znany z takich hitów jak „Pump It Up!” czy „You Spin Me Around”. Ale na pokładzie cała plejada gwiazd muzyki i sportu oraz postaci znanych z mediów społecznościowych. Dla gości przygotowano także mnóstwo aktywności, które nawiązują do największych i najciekawszych atrakcji turystycznych Krakowa i Małopolski.