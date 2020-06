BKraków. Bronowicka Rydlówka ponownie otwarta. Tam czas zatrzymał się długo przed pandemią

„Bywają na świecie muzea związane z jednym twórcą czy nawet jednym dziełem. Ale dworek Rydlówka to coś więcej niż miejsce, gdzie rozegrała się akcja Wesela Wyspiańskiego. To jest przede wszystkim miejsce narodowego dramatu” – podkreślała Maria Rydlowa wieloletnia kustosz muzeum w Rydlówce. Obecni opiekunowie placówki traktują te słowa jako motto opowieści o samym muzeum, jego historii i przeznaczeniu. Jak podkreślają, celem muzealnej wystawy jest zachowanie charakteru miejsca, którego istotą są prawda i legenda autentycznego wydarzenia, jakim było wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny oraz dramatu Stanisława Wyspiańskiego.

Teraz miejsce to, związane z młodopolskim malarstwem, literaturą i teatrem znów jest otwarte dla zwiedzających. Można je odwiedzić od wtorku (tego dnia wstęp jest wolny) do soboty, między godziną 10 a 17. Wybierając się do Rydlówki, należy jednak pamiętać o zachowaniu ostrożności - założyć maseczkę, zachować dystans od innych zwiedzających i zapoznać się z nowym regulaminem zwiedzania.