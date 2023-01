Björk wystąpi 18 listopada w krakowskiej Tauron Arenie w ramach trasy koncertowej Cornucopia Arena Tour

Nowe narzędzie do walki z cyberprzestępczością od CERT Polska

Björk ogłosiła właśnie swoją trasę koncertową Cornucopia Arena Tour, która rozpocznie się we wrześniu tego roku w Lizbonie w Portugalii. Będzie to kontynuacja występów, które odbyły się w 2019 roku w ramach promocji albumu "Utopia". Islandzka piosenkarka z tymi koncertami w 2022 roku i teraz będzie je kontynuować. Dzięki temu dotrze po raz pierwszy w swej karierze do Krakowa. Tym razem zestaw piosenek z "Utopii" zostanie uzupełniony o utwory z jej nowego albumu "Fossora".

Koncerty w ramach Cornucopia Arena Tour to show z cyfrowymi wizualizacjami zaprojektowanymi przez Tobiasa Gremmlera, Andy'ego Huanga, Nicka Knighta oraz agencję M/M. Scenografię stworzyła Chiara Stephenson. Artystce na scenie towarzyszyć będzie septet fletowy Viibra, klarneciści, harfistka, instrumenty perkusyjne, elektroniczne oraz szereg instrumentów wykonanych na zamówienie. Innowacyjna konstrukcja sceny zapewni efekt dźwięku przestrzennego, w tym niestandardową komorę pogłosu.