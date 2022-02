Biura są i będą niezbędne, a Kraków pozostanie liderem ich rozwoju poza Warszawą. Mocno zmieni się jednak funkcja przestrzeni biurowych Zbigniew Bartuś

Niedługo miną dwa lata, odkąd miliony pracowników biurowych zostało przez pandemię zamkniętych w domach, wielu z nas do dziś pracuje zdalnie. Pojawia się pytanie, co nas czeka, kiedy pandemia całkiem wygaśnie. Jest ono szczególnie gorące w Krakowie: w skali kraju pracę biurową wykonuje mniej niż 10 procent Polek i Polaków, a pod Wawelem 30 procent, zaś wśród najmłodszych generacji odsetek ten zbliża się nawet do 50 procent. Czy oni wszyscy wraz z wygaśnięciem pandemii wrócą do biur, a jeśli tak, to jak wrócą i jakie to będą biura? Jak urządzone, z jakimi funkcjami? Rozmawialiśmy o tym ze znakomitymi ekspertami: Jadwigą Wiśniowską z MIX Group, Joanną Krzemińską z ASPIRE i Patrykiem Czernikiem z Cavatiny. Najważniejsze wnioski poniżej, a cała arcyciekawa dyskusja do obejrzenia na WIDEO.