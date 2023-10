Biskup Damian A. Muskus dzięki znalezionej pracy dorzucił do skarbonki chorej Kamilki z Nowego Targu 25 tysięcy. Na tym nie koniec

Warto było „iść do pośredniaka”? Wygląda na to, że tak. Po pierwsze - został osiągnięty cel, jakim było przebicie się z informacją do jeszcze szerszego grona osób, które bez „biskupa w pośredniaku” nie dowiedziałyby się o Kamilce z Nowego Targu. Po drugie - wpłynęły nowe środki, które przybliżają zbiórkę do szczęśliwego finału. Wystarczy dodać, że w czasie tej kilkudniowej kampanii o szukaniu pracy skarbonka została zasilona kwotą blisko 25 tysięcy zł. Gdyby to podzielić na trzy zadania, które zostały wykonane w tym czasie, wychodzi na to, że roboczogodzina wyniosła nie 1 ale ok. 8 tys. zł. Po trzecie – przy tej okazji niektórzy dowiedzieli się, że biskup wie, którym końcem miotły się zamiata - pisze biskup Damian Moskus.