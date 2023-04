Bijatyka przy torowisku. Ruch tramwajowy do Bronowic został przywrócony Redakcja Kraków

Bronowice Wojciech Matusik

"Tramwaje nie kursują do Bronowic - bójka przy torowisku. Tramwaje kierowane na trasy objazdowe do Salwatora, Cichego Kącika i Dworca Towarowego" - poinformowało przed godziną 21. krakowskie MPK. Policja podała szczególy zdarzenia. Aktualizacja: Tramwaje ponownie kursują do Bronowic.