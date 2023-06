"Big Lebowski" w ramach cyklu Filmy Wszech Czasów. Słynna komedia braci Coen 5 czerwca o godz. 18 w Kinie Pod Baranami

Filmy Wszech Czasów to autorski cykl, w ramach którego na ekranie Kina Pod Baranami można zobaczyć uznane, ponadczasowe produkcje. Pokazy poprzedzają wprowadzenia przygotowane przez zaproszonych gości. Podczas ubiegłorocznej odsłony cyklu widzowie obejrzeli takie filmy jak "Casablanca", "Psychoza", "Kabaret" czy trylogia "Ojciec chrzestny". Na życzenie widzów Filmy Wszech Czasów powracają w 2023 roku do Kina Pod Baranami. Powrót cyklu zainauguruje pokaz filmu "Big Lebowski" braci Coen, który w marcu obchodził 25. rocznicę premiery.

Ta czarna komedia o bezrobotnym hipisie, który został pomylony z bogatym biznesmenem, na przestrzeni lat urosła do rangi dzieła kultowego. Wszystko to za sprawą galerii barwnych postaci, na której czele stoi Jeff "Koleś" Lebowski o twarzy Jeffa Bridgesa - wyluzowany stoik, reagujący na życiowe ekscesy zwrotem "Take it easy, man" ("Wyluzuj, człowieku"). "Koleś" to ikona popkultury. W wielu miejscach na świecie - w tym w Polsce - odbywają się festiwale nim inspirowane, a w 2005 roku powstał dudeizm (Kościół Kolesia Dnia Ostatecznego) - nowa religia, która wymaga od swoich wyznawców by po prostu byli sobą i robili swoje.