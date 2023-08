Bieżanów ma coraz lepszą ochronę przeciwpowodziową. Pojawiła się szansa na ukończenie budowy zbiornika Malinówka 3

W ubiegłym tygodniu, we wtorek, 8 sierpnia nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na Zbiorniku Malinówka 3, który ma powstać na południe od autostrady A4, na granicy Krakowa i Wieliczki. Zbiornik ma być kolejnym już zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w dolinie rzeki Serafy.

Budowa Zbiornika Malinówka 3 to jedno z zadań realizowanych w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

- Przetarg cieszy się ogromnym zainteresowaniem, aż 10 oferentów złożyło swoje oferty. W strukturach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie została wyłoniona Komisja Przetargowa, która rozpoczęła już prace nad sprawdzaniem ofert pod kątem formalnym oraz technicznym. W tym momencie czas jaki Komisji będzie potrzebny do wyłonienia Wykonawcy robót nie jest możliwy do precyzyjnego ustalenia, gdyż uzależniony on będzie od konieczności uzyskania niezbędnych wyjaśnień oraz dokumentów od poszczególnych Oferentów - wyjaśnia Bartosz Jastrzębski z Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.