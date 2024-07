Bieg dzieci w Krakowie wesprze 5-letniego Aleksandra. Poland Business Run Kids

– Poland Business Run to wydarzenie, które zachęca i małych, i dużych do sportu, zabawy i dobroczynności! 8 września chcemy wspólnie wybiegać uśmiechy oraz wsparcie dla naszych beneficjentów. Najmłodsi uczestnicy pomogą Olusiowi, który potrzebuje protezy, by móc chodzić, bawić się i w pełni cieszyć dzieciństwem. Co ważne, środki na ten cel zostaną pozyskane z pakietów startowych PBR Kids, czyli to dzieci pobiegną, by pomóc swojemu rówieśnikowi. Dla najmłodszych przygotowaliśmy także wiele ciekawych atrakcji w Parku Jordana i mamy nadzieję, że mali bohaterowie poczują z nami radość i satysfakcję z pomagania, o której będzie im przypominał medal – mówi Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run, organizatorka biegu.