Biblioteka Kraków otwiera kolejne punkty. Sprawdź, gdzie teraz wypożyczysz książki

- W każdej z uruchomionych placówek zostaną zorganizowane oddzielne stanowiska: zwrotów, wydawania zamówień i rezerwacji oraz „magazyn książek pozostających w kwarantannie” – informuje Piotr Wasilewski, Kierownik Działu Promocji Biblioteki Kraków.

Czytelnicy wchodzący na teren biblioteki powinni mieć zasłonięte usta i nos, ubrane rękawiczki ochronne, zachowywać bezpieczne odległości od bibliotekarza i innych użytkowników. W wypożyczalni będzie mógł przebywać jednocześnie jeden użytkownik przypadający na jednego bibliotekarza.

- Udostępniamy wypożyczalnię książek i audiobooków, ale inne formy korzystania z biblioteki na razie niestety nie będą możliwe - mówiła podczas otwarcia pierwszych pięciu filii Izabela Ronkiewicz-Brągiel, Zastępca Dyrektora Biblioteki Kraków. Zasada ta dotyczy teraz wszystkich, 19 punktów, które wznowiły działalność.

Wypożyczalnie otwarte w drugiej turze będą czynne pięć dni w tygodniu. W poniedziałki, środy i piątki od godz. 12 do 15, a następnie od godz. 15.30 do 19, natomiast we wtorki i czwartki od godz. 8.30 do 11.30 i od godz. 12 do 15. Podczas przerw technicznych lokale zostaną przygotowane na przyjęcie kolejnych czytelników.