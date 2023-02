Biblioteka i czytelnia na Rajskiej zamknięte w piątki. „Odczyty liczników nie pozostawiają złudzeń”

Ograniczenie oświetlenia zewnętrznego budynku Teatru Słowackiego, wymiana zwykłych świateł na LED-owe w Starym Teatrze, czujki włączające oświetlenie wtedy, kiedy to potrzebne w Centrum Kongresowym ICE, praca w systemie hybrydowym i obniżenie temperatury w pomieszczeniach biurowych Krakowskiego Biura Festiwalowego czy praca zdalna w grudniowe poniedziałki w Muzeum Krakowa to kroki, jakie podjęły krakowskie instytucje kultury jeszcze w końcówce ubiegłego roku, by realizować ustawowe zobowiązanie o wprowadzeniu rozwiązań umożliwiających oszczędzanie energii. Biblioteka na Rajskiej także przeszła na działanie w trybie kryzysowym, jednak działania w postaci maksymalnego wykorzystania światła dziennego, stosowanie oświetlenia punktowego zamiast górnego, wygaszanie monitorów komputerowych czy wyłączanie komputerów i sprzętów biurowych (drukarki, kserokopiarki itd.) niezwłocznie po zakończeniu prac nie przyniosły spodziewanych rezultatów.

„Niestety, mimo podjęcia różnych prób oszczędzania energii bez szkody dla użytkowników, odczyty liczników nie pozostawiają nam złudzeń. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zmuszona jest zamknąć czytelnie i wypożyczalnie min. jeden dzień w tygodniu” – poinformowała biblioteka.