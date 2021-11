Biało w Zakopanem! Śnieg lekko przyprószył drogi, dachy domów, ogrody. Chwycił mróz i jest ślisko [ZDJĘCIA]

W nocy pod Giewontem zabieliło się. Biało zrobiło się na Gubałówce czy w Kuźnicach. Tam leży 1-2 cm śniegu. W górach spadło więcej białego puchu. Do tego spadła temperatura.

Rano w Dolinie Pięciu Stawów Polskich termometry wskazują minus 7,8 stopni. W samym Zakopanem natomiast temperatura wynosi minus 1 stopień.

- W wyższych partiach Tatr panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Występują tam liczne oblodzenia, a gdzieniegdzie utrzymuje się cienka warstwa śniegu. Jest bardzo ślisko. Niski pułap chmur, mgła oraz mżawka ograniczają widoczność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń.

Na niżej położonych szlakach miejscami jest również ślisko i występują oblodzenia, zwłaszcza w godzinach porannych. W wielu miejscach zalega błoto - dotyczy to zwłaszcza Ścieżki nad Reglami na odcinku Dolina Chochołowska - Dolina Lejowa oraz bocznych szlaków odchodzących z Doliny Chochołowskiej, gdzie prowadzona jest zrywka drewna - ostrzega Tatrzański Park Narodowy.