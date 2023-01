Białka Tatrzańska: cena 5-dniowego wyjazdu na ferie z dziećmi. Czy jest taniej niż w Zakopanem? Sprawdziliśmy ceny term, noclegów i nart

Zlokalizowana niedaleko Zakopanego wieś Białka Tatrzańska jest uwielbiana przez amatorów gór i sportów zimowych. Znajdziecie tam wszystko, czego potrzeba do pełnego relaksu z dala od obleganego kurortu – piękne krajobrazy, liczne wyciągi narciarskie czy tradycyjne karczmy. To idealne miejsce na ferie z dziećmi – sprawdziliśmy, ile za 5-dniowy wyjazd zapłacą rodzice z dwójką dzieci. Czy jest taniej niż w Zakopanem? Ile kosztują noclegi, wejście do term i szaleństwo na stokach?

Białka Tatrzańska – mapa

Białka Tatrzańska to wieś położona w woj. małopolskim, oddalona o ok. 24 kilometry od Zakopanego oraz o ok. 6,5 kilometra od Bukowiny Tatrzańskiej. Przez miejscowość przepływa rzeka Białka, która jest prawym dopływem Dunajca.

Ferie 2023 w Białce Tatrzańskiej – spokojniejszy wypoczynek u stóp Tatr

Ferie w Białce Tatrzańskiej mogą spodobać się tym, których męczy Zakopane i jednocześnie kochają Tatry – przede wszystkim z uwagi na niewielki (w porównaniu z Zakopanem) stopień zatłoczenia. Zachwycająca panorama Tatr, liczne miejsca na górskie wędrówki, ośrodek narciarski, wyciągi, a także znane wszystkim termy w zupełności wystarczą, by zregenerować siły i wrócić do pracy z głową pełną pomysłów. Jeżeli jednak liczba atrakcji i wrażeń okaże się dla was niewystarczająca, Zakopane znajduje się przecież rzut beretem od urokliwej Białki Tatrzańskiej. Białka Tatrzańska nie jest co prawda kurortem na miarę Zakopanego, co dla wielu może być ogromną zaletą.

Wojciech Matusik / Polska Press / Archiwum

Do Białki Tatrzańskiej bezpośrednio tylko samochodem. Ile zapłacimy za paliwo?