Białe święta wielkanocne pod Tatrami. Turyści nie chcą przyjeżdżać do Zakopanego

Wielkanoc w Tatrach mroźna i śnieżna

Święta Wielkanocne w Tatrach zapowiadają się mroźnie i śnieżnie. Na Kasprowym Wierchu leży już 190 cm śniegu, którego w kolejnych dniach jeszcze przybędzie. Temperatura na szczytach wyniesie ok. 10 stopni mrozu; w Zakopanem od minus 3 do plus 2 st.C. – zapowiadają synoptycy.

- Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z białymi świętami. Takie oczekiwania są zawsze, ale dotyczą raczej Świąt Bożego Narodzenia, a wygląda na to, że w tym roku będzie odwrotnie. Już od Wielkiego Piątku w obszarze Podhala i Tatr dominować będzie zachmurzenie duże i będą występowały opady śniegu, ewentualnie deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach będzie to sam śnieg – powiedział Jakub Gawron dyżurny synoptyk IMGW.

Turyści wybierający się na Święta Wielkanocne pod Tatry, będą mieli okazję pojeździć na nartach. Czynne są wyciągi na Kasprowym Wierchu oraz w Białce Tatrzańskiej.

Warunki do uprawiania turystyki pieszej w wyższych partiach Tatr są bardzo niekorzystne – informuje Tatrzański Park Narodowy. Cały czas obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Wszystkie szlaki są pokryte warstwą śniegu, pod którym miejscami zalega warstwa lodu.