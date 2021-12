Bezpłatne szczepienia na grypę również w krakowskich szkołach

Organizacja szczepień w szkołach była możliwa dzięki pozyskaniu przez Kraków darowizny – w postaci szczepionek donosowych przeciw grypie – w formie aerozolu do nosa. Dzieci, które nie były uprzednio szczepione przeciw grypie, otrzymają drugą dawkę po przerwie wynoszącej co najmniej 4 tygodnie. Kwalifikację do szczepienia każdorazowo będzie przeprowadzał lekarz. W akcji udział weźmie ponad 60 krakowskich placówek.

Bezpłatne szczepienia realizuje Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie (MCO).

Dodatkowo, mobilne zespoły szczepień, funkcjonujące w ramach MCO, które dotrą do szkół, będą dysponować również szczepionkami przeciw COVID-19 oraz przeciw grypie dla osób 18+. Dzięki temu zarówno nauczyciele, jak i inne osoby pracujące w placówce, będą mogły się kompleksowo zaszczepić.