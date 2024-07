Bezpłatne badania krwi w Krakowie mogą pomóc wykryć wczesne stadium raka

Kluczowe informacje o projekcie "Pokonajmy raka - bezpłatne badania krwi"

W ramach projektu, na który przeznaczono 1 450 000 zł, badania będą realizowane do wyczerpania środków. Zlecenia na badania krwi będą wydawane przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej. Z uwagi na to, że do realizacji zadania nie przystąpiły wszystkie placówki POZ, szpital utworzy punkty wydawania zleceń, celem zapewnienia ogólnodostępności projektu.

Co obejmują badania krwi?

Cel projektu

Znaczenie badań

Realizacja projektu ma szansę przyczynić się do diagnozowania nowotworów we wczesnym etapie, co może znacząco zwiększyć szanse na skuteczne leczenie. Projektodawcy liczą na to, że dzięki projektowi uda się przebadać tysiące mieszkańców Krakowa, co może uratować wiele żyć.