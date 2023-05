Bezpłatna mammografia w Krakowie. Parę minut w mammobusie może uratować życie

Rak piersi wciąż zbiera swoje żniwo w Polsce i stanowi aż 23 proc. zachorowań na nowotwory złośliwe wśród kobiet. To drugi, po raku oskrzeli i płuc, nowotwór złośliwy, który odpowiada za przedwczesne zgony kobiet. Dlatego eksperci namawiają panie do regularnych badań mammograficznych.

Te znajdują się dziś na szczycie zaleceń, zwłaszcza dla kobiet między 50. a 69. r.ż. oraz u tych, u których występują czynniki ryzyka np. odziedziczone predyspozycje genetyczne, czyli mutacje genu BRCA1, BRCA2, zachorowania w rodzinie, późna menopauza po 55 r.ż., nadwaga po menopauzie, czy wczesna menstruacja (przed 12 r.ż.).

Okazją do tego, aby skontrolować swoje zdrowie są realizowane na terenie całego kraju bezpłatne badania mammograficzne. Także w Krakowie w dniach od 10 do 12 maja (środa-piątek) oraz 15 maja (poniedziałek) w godz. od 9.00 do 17.00 będzie można z nich skorzystać. Umożliwi to specjalny mammobus LUX MED, który parkować będzie przed centrum handlowym Nowe Czyżyny w Krakowie.