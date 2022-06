Bezpłatna kolonoskopia w Szpitalu im. Żeromskiego

Rak jelita grubego to jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Należy do tzw. chorób cywilizacyjnych - sprzyjają mu siedzący tryb życia, wysoko przetworzona żywność, używki. Rozwija się przez kilkanaście lat, długo nie dając objawów. Ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem, dlatego osobom po 50. roku życia zaleca się regularne badania. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, do skorzystania z której zachęca szpital im. Żeromskiego w Krakowie.

Środki na jego realizację krakowski Szpital Specjalistyczny im. Żeromskiego otrzymał z funduszy unijnych.

Mogą z niego skorzystać mieszkańcy i osoby pracujące w powiatach:

dąbrowskim

limanowskim

nowosądeckim

oświęcimskim

proszowickim

suskim

tatrzańskim

wadowickim

Kolonoskopia, to badanie całego jelita grubego za pomocą giętkiego instrumentu wprowadzonego przez odbyt. Badanie trwa zwykle ok. 15-30 minut, lekarze zalecają jednak, by na wizytę w szpitalu zagospodarować dwie godziny. Jeśli w trakcie badania zostaną wykryte polipy, zostaną one usunięte za pomocą pętli wprowadzonej do jelita przez kolonoskop. Usunięcie polipów nie jest bolesne i bezpośrednio po jego przeprowadzeniu można wrócić do domu lub pracy.