Bezczelni oszuści podszywają się imiennie pod szefa krakowskiej prokuratury

Oszuści są na tyle bezczelni, że w rozmowie przez telefon podają się za Rafała Babińskiego, który jest szefem Prokuratury Okręgowej. Ma to wzbudzić zaufanie osób, które po sprawdzeniu nazwiska w internecie przekonają się, że taka osoba istnieje i jest szefem wskazanej prokuratury.

- Dodatkowo w trakcie połączeń telefonicznych wyświetla się wskazany numer 12 411 55 15 figurujący na stronie internetowej prokuratura.gov.pl, co wprowadza w błąd rozmówców, co do faktycznej tożsamości osoby dzwoniącej, która przedstawia się jako Rafał Babiński – Prokurator Okręgowy w Krakowie - dodaje prok. Janusz Hnatko.