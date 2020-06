Bez koncertu Szalom na Szerokiej. Niezwykły Festiwal Kultury Żydowskiej potrwa do grudnia

26 czerwca rozpocznie się Prolog do 30. Festiwalu Kultury Żydowskiej przebiegający pod hasłem „Ogień”, który potrwa aż do 18 grudnia. W planowanym terminie FKŻ, od 26 czerwca do 5 lipca 2020 roku zaplanowane zostały koncerty, wykłady, warsztaty – wszystkie dostępne bezpłatnie on-line na stronie festiwalu oraz Facebooku, a także w Chederze i innych miejscach związanych z festiwalem.

Półroczny program Prologu to przeniesienie do przestrzeni online oraz rozłożenie w czasie wydarzeń zaplanowanych na tegoroczny KFŻ. Spośród blisko stu zaplanowanych wydarzeń, ponad sześćdziesiąt odbędzie się od czerwca do grudnia przygotowując festiwalową publiczność na wspólne świętowanie jubileuszowej edycji w 2021 roku.

- Pierwsza część programu została zaplanowana online, ale niektóre z wydarzeń, jak koncerty czy imprezy DJskie można obejrzeć w większym gronie w Chederze i Hevre, gdzie będą transmitowane na dużych ekranach. Podobnie jak koncert niedzielny i przyszłotygodniowy Teder Weekender. Oczywiście w tych miejscach obowiązują obostrzenia, konieczna jest także wstępna rezerwacja – mówi Robert Gądek. - Przez internet, na platformie Zoom odbędą się także zaplanowane w pierwszym tygodniu warsztaty śpiewu z Jeffem Warschauerem.

Tegoroczne wydarzenia w ramach festiwalu potrwają niemal do końca roku, organizatorzy liczą, że zaplanowane na powakacyjne miesiące warsztaty czy koncerty odbędą się już z udziałem publiczności. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, zostaną przeniesione do przestrzeni wirtualnej oraz będą transmitowane na żywo.