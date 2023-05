Betonowe kajaki na wagę ... betonowych pucharów. Studenci z Politechniki Krakowskiej nagrodzeni na międzynarodowych zawodach

Studenci Politechniki Krakowskiej byli jedyną ekipą z Polski podczas holenderskich zawodów. Przygotowywali się do nich przez rok, pracując nad innowacyjnymi mieszankami betonowymi, z których zbudowali kajaki, dopracowując optymalny kształt łódek - w czym pomagali im eksperci szkutnictwa w Polsce - Krzysztof i Grzegorz Polaczykowie. Przygotowywali się również podczas specjalistycznych treningów do sportowej rywalizacji.

Międzynarodowe wyścigi betonowych kajaków to coroczna impreza, organizowana przez i dla studentów architektury, budownictwa i inżynierii lądowej z całej Europy. To wyjątkowy wyścig, w którym drużyny ścigają się na wodzie we własnoręcznie zbudowanych kajakach z betonu, udowadniając, że beton daje więcej możliwości niż tylko te, które znamy z realizacji budowlanych. Setki studentów z europejskich uczelni przez rok pracują nad zbudowaniem najszybszego, najbardziej innowacyjnego i ekologicznego kajaka, którym stają do rywalizacji w czasie zawodów betonowych kajaków. W tym roku organizatorem BetonKanoRace był Uniwersytet Techniczny w holenderskim mieście Delft (TU Delft).