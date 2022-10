Beton na autostradzie A4 Kraków - Rzeszów. Ślimacze tempo przy zjeździe z obwodnicy. Warunki drogowe na A4 - aktualizowany raport 29.10 Redakcja Kraków

"Beton na A4" - donoszą czytelnicy. Autostrada A4 Kraków - Rzeszów korkuje się, a to spowodowane jest licznymi wyjazdami z miasta przed świętem Wszystkich Świętych. Kierowcy poruszają się ślimaczym tempem przed bramkami w Balicach, przy zjeździe z obwodnicy Krakowa na autostradę A4, ale i dalej nie jest lepiej. Korki ciągną się aż do Podłęża. Przed zjazdem na Niepołomice doszło do wypadku - samochód wylądował na barierkach.