Beskid Sądecki. Takie zdjęcia nie jest łatwo zrobić. Sądeckim leśnikom udało się uchwycić zwierzaki w zimowym lesie. Zobacz zdjęcia Tatiana Biela

Beskid Sądecki słynie z pięknych zdrowych lasów oraz bogatej fauny i flory. Ssaki, ptaki, płazy i gady... Do wyboru do koloru. Niestety zwykłemu turyście często trudno napotkać w trakcie swoich wędrówek na leśnych mieszkańców, a jeszcze trudniej zrobić im naprawdę dobre zdjęcie. Do tego potrzeba nie tylko dobrego aparatu i refleksu, ale także wiedzy, gdzie można napotkać różne gatunki zwierząt. Wiedzą to leśnicy z Nadleśnictwa Piwniczna - Zdrój, którzy nawet zimą przemierzają leśne ostępy i wracają w wypraw z fantastycznymi zdjęciami. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.