Będą dwa zakaźne szpitale w województwie? Oby szybko!

Decyzją Ministra Zdrowia na szpital jednoprofilowy, a więc taki, do którego od połowy marca trafiają wszyscy dorośli pacjenci z regionu z potwierdzonym koronawirusem, został wskazany Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Dzięki temu placówka może liczyć na ministerialne wsparcie zarówno w kwestii finansowania, jak i dostarczania jej przez rząd niezbędnych do leczenia pacjentów środków ochrony osobistej oraz medykamentów. Ministerialna lista nie uwzględniła jednak żadnej pomocy dla placówki, w której leczone są dzieci i to nie z jednego, ale z dwóch województw: małopolskiego i śląskiego.

Mowa tu o szpitalu S. Żeromskiego w Krakowie. W ostatnich dniach pojawiła się jednak informacja, że ministerstwo zdrowia rozważa możliwość wpisania go na taką listę. Działania w tym zakresie koordynuje wojewoda małopolski.