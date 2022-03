Batman z Ameryki spotyka się z dziećmi uchodźców w Krakowie

W obliczu narastającego konfliktu w Ukrainie krakowianie stanęli na wysokości zadania i na różne sposoby pomagają poszkodowanym przez wojnę sąsiadom. W mieście, w którym najliczniejszą mniejszość są obywatele Ukrainy, nie jest to zaskoczeniem - powiedział Andrzej Kulig Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej. – W TAURON Arenie Kraków rozpoczynamy realizację kolejnego projektu, czyli Dziecięcej Przystani, która będzie miejscem opieki i aktywności dla dzieci do 10 roku życia. Zależy nam na tym, aby najmłodsi Ukraińcy, którzy przeżywają ogromną traumę mogli aktywnie spędzać czas w bezpiecznym i atrakcyjnym miejscu. Zapewnimy im profesjonalną opiekę oraz zajęcia i mamy nadzieję, że choć na chwilę uda nam się odciągnąć ich myśli od tego co przeżyli w ostatnich dniach - dodał.