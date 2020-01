"Basztowa" nadbudowa kamienicy w Podgórzu. Mieszkańcy w szoku

Kamienica jest właśnie nadbudowywana. Urosła o dwie kondygnacje i zrównała się wysokością z sąsiednią kamienicą. Natomiast na rogu wzbogaciła się o jeszcze dwie kondygnację, dzięki czemu wygląda jak wieża.

Mieszkańcy komentujący nadbudowę na Facebooku są zszokowani jej aktualnym wyglądem. "Co to jest!?", "Masakra", "Podgórski Empire State", "Ależ to paskudne", "To filia Gondoru, budują nowy Minas Tirith".