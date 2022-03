Bass Astral: Miłość jest dla mnie najważniejszą wartością

- Pochodzisz z Brzeźnicy. Jaki wpływ na to, co teraz robisz miało dorastanie w tym miejscu?

- Bardzo dużo. Spędziłem tam 16 lat mojego życia. Mając 7 lat zacząłem chodzić na lekcje pianina do domu kultury, który znajdował się naprzeciw mojego domu. W tym samym czasie założyłem pierwszy zespół z kolegami z podstawówki. Chcieliśmy nawet sami budować scenę na nasz pierwszy koncert, ale rodzice nam nie pozwolili. Kuzynka Klaudia nauczyła mnie tańczyć i zająłem pierwsze miejsce na konkursie tańca dyskotekowego – bo nie miałem konkurencji. Bardzo mi się to przydaje dzisiaj na scenie. Mając 14 lat założyłem z kolegami z gimnazjum kabaret, który przerodził się w zespół. Graliśmy na festynach i w szkole. Dwa lata później wyjechałem z Brzeźnicy i odciąłem się od wsi. Teraz po latach jednak wracam tam z sentymentem.