Barwny korowód z palmami przeszedł ulicami Krakowa

Kolorowe, barwnie przyozdobione wykonane głównie z suszonych roślin palmy wielkanocne to pamiątka wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Pierwsze palmy wielkanocne i tradycja z nimi związana zostały zapoczątkowane w Polsce już w XI wieku. Ten wielkanocny zwyczaj jest kultywowany do dziś. Tradycyjnie święcone są w Niedzielę Palmową.

Tradycyjnie też, w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc, na Rynku Głównym krakowianie prezentują swoje wielkanocne palmy. Tegoroczny Korowód Palmowy wyruszył spod Barbakanu na płytę rynku, gdzie przed kościołem św. Wojciecha palmy zostały poświęcone, a następnie stanęły w szranki o tytuł najpiękniejszej palmy wielkanocnej.

Pokaz palm organizowany jest w ramach jarmarku wielkanocnego, który w tym roku potrwa do 10 kwietnia.