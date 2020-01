Bartłomiej Mruk: Mogę skupić się na grze w Garbarni, bo mam już podpisany kontrakt z Pogonią [ZDJĘCIA]

Wypada panu pogratulować sportowego awansu. Ostatnie miesiące są zresztą dla pana chyba wyjątkowo udane.

Tak, fajnie się to wszystko potoczyło. W ubiegłym roku trafiłem do reprezentacji Polski U-19 i grałem w podstawowym składzie Garbarni. Obecny zaczął się bardzo ładnie, bo podpisałem kontrakt z czołowym klubem ekstraklasy.

Kiedy dowiedział się pan o zainteresowaniu ze strony Pogoni i innych klubów?

Nie będę ukrywał, że odzywały się one do mnie już pod koniec ubiegłej rundy, ale podchodziłem do tego z chłodną głową, bo chciałem się skupić na swoich meczach. Oprócz Pogoni interesowały się mną także inne kluby, głównie z ekstraklasy: ŁKS Łódź, Górnik Zabrze, Śląsk Wrocław.

Co więc zdecydowało tym, że trafił pan do Szczecina?

Decydując się na ten transfer, patrzyłem na Pogoń pod kątem szkoleniowym. Wiem, że młodzież dostaje w niej szansę gry, puka do drzwi pierwszej drużyny. I myślę, że był to najlepszy dla mnie kierunek. Wcześniej do Pogoni przyszedł na przykład Sebastian Walukiewicz z rezerw Legii Warszawa, który rozegrał w niej sporo meczów, wypromował się i trafił do Cagliari Calcio.