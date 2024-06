Barokowe wodne widowisko na scenie Teatru Variete! Premiera już 25 czerwca w Krakowie

Wyjątkowe przedstawienie baletowe w Teatrze Variete

Przygotujcie się na podróż w czasie do epoki baroku! Spektakl "Muzyka na wodzie" to widowisko pełne przepychu, dostojeństwa, fantazji i alegorycznych postaci. Inspiracją dla choreografii stały się dzieła Georga Friedricha Haendla i Georga Philippa Telemanna, a na scenie zobaczymy świat morskich i wodnych postaci: nimf, najad, trytonów. Ponadto twórcy sięgają do abstrakcji, by tańcem przedstawić zmienność natury, która nas otacza.