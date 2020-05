BarkaChallenge, kolejne muzyczne wyzwanie w sieci

"Stworzenie każdego dzieła to tak naprawdę challenge, to nasz wspólny projekt, do którego zaprosiliśmy wspaniałych artystów" – napisali artyści, zapraszając do nagrania swojej wersji piosenek religijnych.

"#Barkachallenge to zupełnie inny challenge, niż wszystkie do tej pory, to jest dobrowolny challenge, do którego zaprasza nas sam Jezus, za pośrednictwem naszego ukochanego Ojca Świętego. Zapraszamy wszystkich, którym podoba się nasza inicjatywa do wspólnego rejsu i przedstawiania swoich pomysłów na przekaz swojej miłości do Jezusa" - wyjaśniają pomysłodawcy wyzwania.