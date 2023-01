Bardzo trudne warunki na małopolskich drogach. Pełno wypadków i kolizji Redakcja Kraków

Czwartek 19 stycznia to bardzo ciężki dzień dla kierowców poruszających się po małopolskich drogach. Zaśnieżone i śliskie drogi nie wybaczają najmniejszych błędów za kółkiem. Co chwilę dochodzi do kolizji i wypadków. Policja i straż pożarna mają pełne ręce roboty. Najgorsza sytuacja panuje w powiatach tatrzańskim, nowotarskim, limanowski i suskim. W wyniku obfitych opadów śniegu całkowicie zablokowana jest DK-28. Wielu kierowców ma problem z podjazdem. Zablokowana jest również zakopianka w miejscowości Rdzawka. Policja eskortuje odśnieżarki. Podobna trudna sytuacja panuje również na innych drogach.