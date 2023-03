Barcelona na wakacje? Nie taka idealna. Obnażamy ciemną stronę miasta, o której się nie mówi. Na co turyści powinni najbardziej uważać?

Ciemna strona Barcelony. Internauci piszą o wadach stolicy Katalonii

Barcelona to prawdziwy klejnot Hiszpanii, co roku odwiedzany przez tłumy turystów. Wszyscy zachwycają się jej piękną architekturą, plażami, atmosferą luzu. Słusznie – Barcelona to unikalne miejsce i jeden z turystycznych symboli nie tylko Hiszpanii, ale całej Europy.

Zachwyty nad Barceloną nie powinny być jednak bezkrytyczne. Internauci coraz częściej wspominają o swoich nieprzyjemnych przeżyciach z Barcelony. Co najbardziej drażni turystów w stolicy Katalonii? Na co trzeba uważać, zwiedzając miasto, i na co się przygotować, by uniknąć gorzkiego rozczarowania? Przekonajmy się.

Bilety wstępu do wielu atrakcji miasta, zwłaszcza na wycieczki z przewodnikiem, są drogie w porównaniu do innych metropolii Europy. Patrice_Audet, pixabay.com, zdjęcie ilustracyjne

Czytaj też: Barcelona 2023: atrakcje, zabytki i ceny w stolicy Katalonii. Ile kosztuje zwiedzanie stadionu Camp Nou i innych miejsc?