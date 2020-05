Balkon, wyzwiska i nóż, czyli incydent z Ukraińcami przy ulicy Sebastiana. Polacy z wyrokiem

Sąd Apelacyjny w Krakowie utrzymał we wtorek w mocy wyrok 8 miesięcy więzienia na Przemysława W., który odpowiadał za groźby wobec obywatela Ukrainy z powodu jego przynależności narodowej.

Dwie oskarżone kobiety miały w tej sprawie zarzuty nieważenia Ukraińców. Aneta W. usłyszała wyrok 10 miesięcy ograniczenia wolności z koniecznością wykonania 20 godzin miesięcznie pracy na cele społeczne. Dorota L. ma to samo robić przez pięć miesięcy. Imprezę z udziałem znajomych w kamienicy przy ul. Sebastiana zorganizowała 14 sierpnia 2016 r. 30-letnia Aneta W., by się pochwalić, że z o rok starszym Przemkiem spodziewają się dziecka. Gdy Aneta W. z Dorotą L. wyszły na papierosa na balon usłyszały rozmowę w obcym języku. Faktycznie nad biesiadnikami mieszkał z narzeczoną Vitalij F., Ukrainiec. Znał język polski w mowie i piśmie, w Polsce był oficjalnie i od wojewody otrzymał kartę pracy, która dawała mu legalne zatrudnienie. Wynajmował pokój w kamienicy i odpoczywał po pracy. Pech chciał że wyszedł z narzeczoną na balkon pogadać i zapalić papierosa. Długo nie reagował, choć słyszał dobiegające z dołu wyzwiska. Nie przebierały w nich zwłaszcza Aneta W. i Dorota L. - Ta Ukrainka to pewnie dziwka, prostytutka, która zarabia d...ą. Komentowały, że Ukraińcy tu przyjeżdżają, zabierają pracę i najlepiej będzie dla nich jak będą „spieprzać do siebie”. Para Ukraińców schroniła się w mieszkaniu. Podchmielone Polki nie dawały na wygraną i znów były wyzwiska, obelgi i wulgaryzmy. Poszły piętro wyżej, bo na balkon można było się także dostać od klatki schodowej. Tam prosto w oczy zaczęły lżyć obcokrajowców, wypominać im ich przyjazd do Polski i określały ich słowami „k...wy ukraińskie i ruskie” i by „wyp... do siebie”. Gdy Vitalij poprosił, by panie opuściły balkon Aneta W. krzyknęła: nie dotykaj mnie, choć mężczyzna nie tknął jej palcem. Na ten krzyk przybiegł jej partner. - Puszczaj ją, bo cię za….- rzucił Przemysław W. i wymachiwał przy tym nożem kuchennym. Po chwili policja pojawiła się pod wskazanym adresem wezwana przez Ukraińca.

Przemysław W. nie przyznał się do winy. Twierdził, że tamtego dnia nie był go w domu i nie potrafi powiedzieć, gdzie się znajdował. Kojarzył, że w tej kamienicy mieszka wielu obcokrajowców, ale nie miał z nimi żądnego konfliktu. Do winy nie przyznała się także Aneta W. Zaprzeczał, by doszło do incydentu z lokatorami piętro wyżej. Dorota Ł. przekonywała, że nie pamiętała czy tamtego dnia była gościem państwa W. Sąd Okręgowy w Krakowie za kluczowe uznał zeznania sąsiadki, której okna wychodzą na mieszkanie oskarżonych i która słyszała i widziała przebieg zajścia z Ukraińcami. Sąd zauważył, że Ukraińcy jako osoby obcej narodowości tamtego dnia byli przestraszeni i dotknięci takim potraktowaniem w szczególności, że sami nikogo nie prowokowali, a swoich praw bronili w sposób kulturalny, właściwy i adekwatny do sytuacji. Wskazywali, że słownie wrogość w kwestii ich przynależności narodowej okazywały tylko oskarżone, a towarzyszący im mężczyźni byli spokojni.

Przemysław W. był już wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu i za narkotyki, tamtego dnia korzystał z przedterminowego zwolnienia z zakładu karnego, więc brak było podstaw do kolejnego zawieszenia mu kary. Zdaniem sądu tylko kara 8 miesięcy w stosunku do Przemysława W. będzie sprawiedliwą odpłatą za to, co zrobił.

