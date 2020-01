Balice. W 2020 roku Kraków Airport chce obsłużyć około 9 mln pasażerów. Z Air France polecimy do Paryża, a z American Airlines do Chicago

Podróżni latający z i do Krakowa będą mogli w tym roku skorzystać z 11 nowych połączeń. Do Kraków Airport wraca Air France z linią do Paryża (lotnisko Charlesa de Gaulle’a), nowe połączenie transatlantyckie (do Chicago), uzupełniające ofertę LOT-u, uruchamia największy przewoźnik z USA - American Airlines. Sam PLL LOT zaproponuje od 3 maja nowe połączenia do Nowego Jorku. Z kolei Ryanairem będzie można dolecieć do czarnogórskiej Podgoricy.

WIDEO: Krótki wywiad. Jeżeli za parkowanie zapłacisz za dużo, to możesz dostać mandat - Na koniec roku planujemy obsłużyć blisko 9 milionów pasażerów, co będzie oznaczać wzrost o ok. 7 procent w stosunku do roku 2019, który był pod wieloma względami wyjątkowy - mówi Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport. Przewiduje, że rozwój podkrakowskiego lotniska nie będzie już - liczbowo - tak spektakularny, jak w ostatnich kilku latach. - W 2019 r. obsłużyliśmy ponad 8,4 mln osób, czyli o 24 proc. więcej niż w 2018. To jest wzrost imponujący nie tylko w kraju, gdzie liczba odprawionych pasażerów zwiększyła się średnio o 6 proc., czy w Europie (niecałe 4 proc.), ale i w świecie (4,5 proc.) - podkreśla prezes Włoszek. Zwraca uwagę, że po okresie szybkich wzrostów Polska zaczyna dochodzić do europejskiego poziomu, więc w najbliższych latach statystyki powinny się ustabilizować, a przez to krzywa wzrostów, szybująca dotąd ku niebu, będzie się wypłaszczać. - Bardzo intensywnie pracujemy nad jakością obsługi pasażerów, by czuli się oni na naszym lotnisku jak najlepiej - wyjaśnia Radosław Włoszek. Ponad 31,5 tys. odprawionych pasażerów w jeden dzień Paweł Galiak, dyrektor handlowy Kraków Airport, wylicza, że lotnisko w Balicach obsługiwało w zeszłym roku średnio ponad 23 tys. osób dziennie. - Rekord wszech czasów padł 27 grudnia i był związany z ruchem okołoświątecznym. Obsłużyliśmy wówczas 31 575 pasażerów - informuje dyrektor. Przypomina, że od II kwartału 2018 r. Kraków Airport notował co miesiąc wzrosty powyżej 20 proc. w stosunku do roku 2018, co wyraźnie wyróżnia go na tle portów lotniczych na świecie. Te rekordy zawdzięcza Kraków rekordowo rozbudowanej w dziejach siatce połączeń: w 2019 r. przybyło ich w sumie 40, z czego 18 (do 15 krajów) uruchomił w maju WizzAir, mający wielki apetyt na dalszy rozwój. Przy tym połączenia z Krakowa obsługiwane są przez coraz większe samoloty: w przeciętnym jest 166 miejsc i 143 pasażerów, co oznacza średnie wypełnienie na poziomie 85 proc. - Cieszy nas także bardzo duża liczba połączeń krajowych, które służą już nie tylko do podróży biznesowych, ale i zwykłych wojaży rodzinnych - mówi prezes Włoszek. Krakowskiemu lotnisku dobrze służy także współpraca z biurem podróży ITAKA, które chce się dalej rozwijać, oferując m.in. więcej wakacyjnych wypraw do Heraklionu i na Rodos. Główny kierunek: Londyn. Czy także po Brexicie? Najpopularniejszym kierunkiem lotów z Krakowa pozostała w 2019 roku Wielka Brytania (2 mln pasażerów, czyli niemal jedna czwarta ogółu), na drugim miejscu są Niemcy, potem Włochy, a za nimi Polska i Norwegia (pół miliona odprawionych), która wyprzedziła Hiszpanię. Najszczelniej, bo średnio aż w 99 procentach, wypełnione były samoloty wiozące pasażerów do Portugalia, Turcji i Hiszpanii, w nieco mniejszym stopniu - maszyny lecące na Cypr i Maltę. Najwięcej pasażerów z Krakowa poleciało do Londynu (800 tys.; kierunek ten obsługiwany jest przez 10 połączeń dziennie), a potem do: Frankfurtu, Warszawy, Oslo i Monachium. - Dla branży lotniczej, w tym także dla nas, wielkim wyzwaniem będzie Brexit - przyznaje Radosław Włoszek. Wyzwanie: utrzymać wysoką jakości obsługi Największym wyzwaniem przy tak szybko rosnącej liczbie pasażerów było i pozostaje jednak utrzymanie poziomu obsługi pasażerów. Korzystający z usług krakowskiego lotniska oceniają jakość usług Kraków Airport na mocną czwórkę, czyli powyżej polskiej i europejskiej średniej. - Słuchamy uwag i postulatów podróżnych i staramy się je spełnić - podkreśla prezes Kraków Airport. W 2020 r. lotnisko uruchomi trzeci, najwyższy, poziom koordynacji, by uniknąć nadmiernej kumulacji lotów w jednym czasie (i rozszerzania godzin szczytów w związku z rosnącą liczbą pasażerów). - Dodatkowy ruch powinien się rozkładać poza godzinami szczytowymi - wyjaśnia prezes Włoszek. Rozbudowywana i modernizowana jest przestrzeń, w której podróżni spędzają czas. - W tej chwili na terenie portu działa 60 punktów handlowych i gastronomicznych, przy czym przybywa tych ostatnich, bo coraz więcej podróżnych chce coś zjeść czy wypić kawę. Zgodnie z oczekiwaniem pasażerów pojawił się sandwich bar w części odlotowej. Pobyt na lotnisku umila też strefa zabaw - wylicza dyrektor Paweł Galiak. W 2019 r. pasażerowie dokonali w punktach handlowych i gastronomicznych prawie 4 mln transakcji - najwyższa, z 24 czerwca, opiewała na ponad... 13 tys. zł. Pilna rozbudowa. Współpraca z sąsiadami Prezes Radosław Włoszek podkreśla, że poprawie jakości obsługi służą zakupy sprzętu i zmiany organizacyjne. Port lotniczy stawia przy tym na rozwiązania proekologiczne - jak stacja ładownia pojazdów, czy system nadawania bagaży. Kluczowa dla przyszłości krakowskiego portu będzie jednak budowa nowej drogi startowej (w 2019 zapadła pozytywna decyzja w tej sprawie w I instancji) oraz rozbudowa terminala - obecne 55 tys. metrów kw. powiększy się do 80 tys. Prezes Włoszek zwraca uwagę, że Krakowskie lotnisko przyciąga uwagę nie tylko ze względu na imponujące wyniki, ale i jako miejsce debaty o przyszłości branży lotniczej. W ostatnich latach odbyło się tu kilka ważnych konferencji, w 2020 r. odbędzie się pierwsza o zasięgu światowym (Customer Experience - Global Summit - 7-10 września). Jej tematem będzie właśnie to, na co najbardziej stawia dziś Kraków Airport, czyli jakość obsługi pasażerów - by czuli się oni na lotnisku jak najlepiej. Szef Kraków Airport akcentuje też ważną rolę, jaką odgrywa Centrum Edukacji Lotniczej, uznane w prestiżowym rankingu za najlepszy polski produkt turystyczny 2019. Jest ono doceniane nie tylko przez branże turystyczną i lotniczą, ale i przez ekspertów z zakresu edukacji i popularyzacji nauki. - Nie zapominamy przy tym o współpracy z naszymi sąsiadami, czyli mieszkańcami gmin okalających lotnisko. Wspieramy ich, o czym świadczy m.in. 11 dofinansowań projektów oraz rozwój programu antyhałasowego: na 208 zgłoszonych wniosków 112 przeszło juz pozytywną weryfikację - podkreśla prezes Włoszek. Zapowiada, że na konferencji poświęconej inwestycjom Kraków Airport zdradzi i omówi więcej szczegółów planu rozwoju podkrakowskiego lotniska. Czytaj także Studniówki już ruszyły. Oto najpiękniejsze kreacje dziewcząt

