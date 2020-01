Balice. Historyczny rekord Kraków Airport: lotnisko obsłużyło ponad 8,4 mln pasażerów

Z inicjatywy Kraków Airport i PLL LOT pasażerowie niezwykłego lotu LO2020 powitali Nowy Rok 2020 na pokładzie samolotu PLL LOT. Samolot bombardier Q400 wystartował z Krakowa o 23.15, by polecieć nad rozświetlonym Krakowem oraz Zakopanem. Na pokładzie było wspólne odliczanie ostatnich sekund do północy i uroczyste przywitanie Nowego Roku 2020 roku symbolicznym szampanem.

- Święta Bożego Narodzenia i koniec starego roku to czas, gdy wzrasta ruch w Kraków Airport, podróżują rodziny z całego świata, by wspólnie usiąść przy wigilijnym stole. Notabene właśnie do rodziny na święta aż z Miami przez Warszawę Polskimi Liniami Lotniczymi LOT przyleciał do Krakowa nasz ośmiomilionowy pasażer - 10 letni Staś. Cieszymy się z osiągnięcia tak znakomitych wyników, ale zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie nas czekają. Przed nami wytrwała i konsekwentna praca nad rozwojem lotniska – komentuje Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport.

Szczęśliwym ośmiomilionowym pasażerem okazał się Staś, który mieszka na stałe w Miami i przybył wraz z mamą i siostrą na święta do babci w Krakowie. Podróżował LOT-em z Warszawy i wylądował w Balicach dokładnie o 14.23. Oprócz władz lotniska, z Radosławem Włoszkiem, prezesem Kraków Airport na czele, witali go: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i Piotr Ćwik, wojewoda małopolski oraz Michał Czernicki, rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT.

Przypomnijmy, że kilkanaście dni wcześniej Kraków Airport świętował przyjęcie ośmiomilionowego pasażera w 2019 roku. Pojawił się on na podkrakowskich lotnisku w Balicach w sobotę 14 grudnia.

W niepowtarzalnej atmosferze, w „chmurach”, jeden z pasażerów oświadczył się swojej dziewczynie. Z powodzeniem. Współpasażerowie nagrodzili zakochanych brawami, do gratulacji dołączyła się również pani kapitan rejsu PLL LOT o numerze LO2020. Przed rejsem pasażerowie zostali poczęstowani przez Kraków Airport ciepła kolacją. - Wygląda na to, że pierwszy sylwestrowy lot nad Małopolską okazał się niezwykłym wydarzeniem. Dziękujemy, że byliście z nami – uśmiecha się prezes Kraków Airport.

Wicelider, czyli Port Lotniczy Gdańsku im. Lecha Wałęsy, który również notuje wzrosty, choć nie tak wielkie, chce w tym roku przebić granicę 5 mln pasażerów. Do końca września miał ich ponad 4,1 mln, czyli o przeszło 6 procent więcej niż w trzech pierwszych kwartałach 2018 r.

Wszystkich pasażerów przywitano okolicznościowym tortem, a na 8-milionowego pasażera czekały dodatkowo niespodzianki: voucher do legendarnej krakowskiej restauracji Wierzynek – partnera programu Kraków Airport Loyalty, tablet od Kraków Airport oraz voucher od PLL LOT. Przez cały tydzień poprzedzający wydarzenie pasażerowie mogli robić sobie także zdjęcia #PROSTOzKRAKOWA w dedykowanej fotobudce.

Czwarty port lotniczy w Polsce – czyli Wrocław – chce na koniec roku obsłużyć ponad 3,5 mln pasażerów, czyli o ok. 200 tys. więcej niż w rekordowym dotąd 2018 r.

Trzeci na podium – Katowice Airport w Pyrzowicach – po latach dynamicznych wzrostów zanotował w pierwszych 9 miesiącach 2019 r. lekki spadek – obsłużył 3,91 mln podróżnych, czyli o 62 tys. mniej w porównaniu z tym samym okresem 2018 r. (wynika to ze spadku w ruchu regularnym i niewielkiego wzrostu w bardzo popularnych tu, zwłaszcza w wakacje, czarterach). To pierwszy taki przypadek od lat – tylko w 2018 r. liczba obsłużonych pasażerów wzrosła do ponad 4,8 mln rocznie z niespełna 3,9 mln rok wcześniej, czyli aż o 24,5 proc. Był to drugi, po Poznaniu (33,8 proc.), wynik w skali Polski. Śląskie lotnisko liczy na zmianę tegorocznego spadkowego trendu w związku z uruchomieniem atrakcyjnych połączeń przez Ryanair i WizzAir. 5 mln odprawionych podróżnych rocznie także wydaje się w zasięgu pyrzowickiego portu.

Około sześcioprocentowe wzrosty od początku roku notuje podwarszawski Modlin, który w zeszłym roku obsłużył prawie 3,1 mln pasażerów. Zadyszki po zeszłorocznym megawzroście dostała natomiast poznańska Ławica i powtórzenie rekordowego wyniku (prawie 2,5 mln pasażerów) byłoby sukcesem.

Radosław Włoszek podkreśla, że kolejnym impulsem rozwojowym dla krakowskiego lotniska stało się zniesienie wiz do USA od 11 listopada. - Połączenia #PROSTOzKRAKOWA Polskich Linii Lotniczych LOT oraz American Airlines do Chicago, a także LOT-u do Nowego Yorku stają się wielką szansą dla turystyki i rozwoju gospodarczego i biznesowego Małopolski – uważa szef Kraków Airport.

Od sezonu letniego 2020 polski LOT zaplanował cotygodniowe rejsy z Kraków Airport do Nowego Jorku. Z kolei do Chicago samoloty LOT-u maja wozić pasażerów z Krakowa aż pięć razy w tygodniu. W letniej siatce połączeń Kraków Airport znajdzie się również oferta amerykańskich linii lotniczych American Airlines. Również tez przewoźnik zaoferuje połączenie do Chicago pięć razy w tygodniu.

