Balet Cracovia Danza zaprosił krakowian na swój najnowszy spektakl "Kopciuszek"

Na 6 czerwca Balet Cracovia Danza zaplanował swoją najnowszą premierę, tym razem adresowaną do młodych widzów - "Kopciuszka".

Jedną z najsłynniejszych bajek baletowych Cracovia Danza zatańczyła do muzyki Gioacchino Rossiniego. Autorem choreografii jest Dariusz Brojek.

"Ta słynna bajka, której autorem jest barokowy pisarz Charles Perrault, stała się inspiracją dla wielu kompozytorów różnych epok. Tym razem spektakl przeniesie widzów w świat XIX-wiecznego baletu europejskiego. Będzie to historia którą wszyscy dobrze znamy, ale opowiedziana przez tancerzy w stylu demi-klasycznym z elementami tańca charakterystycznego. Nie zabraknie też dużej dawki humoru, pełnej nieoczekiwanych zwrotów akcji i pięknych baśniowych kostiumów autorstwa Elżbiety Wójtowicz-Gularowskiej oraz Bożeny Pędziwiatr" - czytamy w zapowiedzi spektaklu.

- "Kopciuszek" albo jak się inaczej mówi "triumf dobroci", to ponadczasowa historia o zwycięstwie dobra nad złem. Słynna opera komiczna Rossiniego z początku XIX wieku oraz późniejszy balet do muzyki Prokofiewa rozsławiły ten tytuł na całym świecie. Każde dziecko i każdy dorosły przynajmniej raz w życiu widział tę historię, a słynny pantofelek stał się dla wszystkich synonimem dobrego losu i szczęścia. Balet Cracovia Danza przybliża młodym widzom tę historię powracając do jego pierwowzoru, czyli bajki Charlesa Perrault – mówi Dariusz Brojek, choreograf.