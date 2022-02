Balet Cracovia Danza zaprasza na spektakl "W starym kinie" na Walentynki do krakowskiego Teatru Variete

Na spektakl składają się najpiękniejsze piosenki międzywojennej Polski, znane głównie z licznych filmów, w tanecznej interpretacji Baletu Cracovia Danza. Widowisko w choreografii Romany Agnel i Dariusza Brojka, w scenografii i z kostiumami projektu Moniki Polak-Luścińskiej, jest taneczną podróżą w świat przedwojennego polskiego kina, pełnego znanych przebojów, które do dziś wzruszają i bawią.

„Ada to nie wypada”, „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Barbara”, „Czy tutaj mieszka panna Agnieszka”, „Jadzia, po prostu Jadzia” – to tylko niektóre z przedwojennych hitów składających się na przedstawienie, przenoszące widzów w lata 20. i 30. XX wieku. To do tych przebojów pełnych uroku artyści tańcem opowiedzą przede wszystkim o miłości. Bo tak naprawdę wszystkie międzywojenne piosenki z tego spektaklu mają wspólny mianownik: miłość, niespełnioną, nostalgiczną, ale też wesołą, żywiołową, pełną marzeń.

Wytańczone sceny ukazują przede wszystkim kobiety, piękne, kapryśne, wesołe, mądre; dziewczyny, które stały się motorem przedwojennego życia, dla których mężczyźni chcieli zmieniać świat. Uważny widz spostrzeże, że w widowisku przedstawione zostały różne formy i style tańca tak charakterystyczne dla tamtej epoki: taniec jazzowy, modne wówczas walce, tanga czy charleston. A wszystko to połączone zostało elementami kabaretu i pantomimy.

Spektakl odbędzie się 15 lutego o godz. 19 w Teatrze Variete.

polecane]20846959,20983911,22239413,20561800,22091705,22115069[/polecane]**