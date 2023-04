Bagry. Słońce i relaks nad modnym zalewem w Krakowie. Czekają piękne plaże, kąpielsko i sporty wodne SEZON 2023 Red.

Zalew Bagry to największy akwen wodny leżący w granicach Krakowa. W słoneczne dni to znakomite miejsce do uprawiania sportów wodnych albo zwykłego leniuchowania na czystej plaży. Na dodatek łatwo tam dojechać z każdej części miasta, a wstęp na piękne plaże jest bezpłatny. To spory obszar, z którym możecie dobrze się zapoznać, oglądając przygotowaną przez nas galerię.