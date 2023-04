Badacze z UJ odkrywają tajemnice mózgu: osoby niewidome są dokładniejsze w odczuwaniu bicia serca niż osoby widzące

Mózg jest niezwykle plastycznym organem. Gdy np. utracimy wzrok, obszary naszego mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie bodźców wzrokowych mogą się przekształcić tak, aby od tej chwili przetwarzać bodźce słuchowe. Utrata jednego zmysłu może więc sprawić, że inne zostaną wyostrzone, a to właśnie dzięki temu, że mózg plastycznie przystosowuje się do nowej sytuacji. Jak dalece - pokazują jedne z najnowszych badań.

W publikacji "Heartbeat counting accuracy is enhanced in blind individuals", która ukazała się w "Journal of Experimental Psychology: General", autorzy opisali wyniki eksperymentu, w którym wzięły udział osoby widzące i niewidome. Przebadano w nim 36 niewidomych i 36 widzących ochotników dobranych pod względem wieku i płci.