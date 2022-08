AZS UJ Prądniczanka. Jedna była i dwie aktualne futbolistki krakowskiego klubu w kadrze na mecze eliminacyjne MŚ ZDJĘCIA

Trenerka reprezentacji Nina Patalon powołała do kadry 23 zawodniczki, w tym trzy bramkarki, siedem obrończyń, siedem pomocniczek i sześć napastniczek. Wśród nich znalazły się 31-letnia bramkarka Karolina Klabis, 26-letnia obrończyni Anna Zapała i 19-letnia pomocniczka Natalia Wróbel. Klabis i Zapała są aktualnymi zawodniczkami AZS UJ Prądniczanka Kraków, a Wróbel w lipcu przeszła z tego klubu do Brondby IF (z trzecim zespołem ligi duńskiej w ubiegłym sezonie podpisała dwuletni kontrakt).

AZS UJ (od 2010 roku zdobywający medale MP w futsalu, od 2015 roku występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej, mający reprezentantki kraju w różnych kategoriach wiekowych) w sierpniu połączył się z Prądniczanką (mającą II-ligową drużynę seniorek i świetną bazę treningową). Zespół AZS UJ Prądniczanka w 1. kolejce ekstraligi pokonał u siebie GKS Katowice 4:3. W klubie, który posiada akademię szkolącą dziewczęta od 5 roku życia, zarejestrowanych jest ok. 200 zawodniczek, 12 trenerów i 3 fizjoterapeutów.