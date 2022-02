AZS UJ Kraków. Aż siedem „Jagiellonek" w kadrach na turnieje futbolistek w Hiszpanii i dwumecz w Grecji! [ZDJĘCIA] Jerzy Filipiuk

Aż siedem piłkarek nożnych AZS UJ Kraków zostało powołanych do kadr Polski: cztery na turniej seniorek w Hiszpanii (16-20 lutego w San Pedro del Pinatar i La Mandze), dwie na dwumecz drużyn do lat 19 z Grecją (20 i 23 lutego w Agrinio) i jedna na turniej drużyn do lat 17 w Hiszpanii (3 i 5 marca w San Pedro del Pinatar).