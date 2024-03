Awarii sieci gazowej na osiedlu Podwawelskim w Krakowie. Ponad połowa bloków jest odcięta od gazu. Nowe informacje w sprawie

Zakończenie prac w pierwszych budynkach przewidziane na koniec marca

Według informacji otrzymanych od Spółdzielni Mieszkaniowej w środę, 13 marca, kontrole przeprowadzono w 9 na 16 bloków. Wykazały one nieszczelności pionów w każdym ze skontrolowanych budynków, co poskutkowało odcięciem tych budynków od sieci gazowej i rozpoczęciem prac remontowych. W sumie, około 594 mieszkania zostały pozbawione dostępu do gazu.