Awanse 2020. Oni awansują, jeśli wiosną już nie zagramy. Małopolska

Piłka nożna. Koronawirus zatrzymał wszelkie rozgrywki, a kiedy zostaną wznowione - trudno obecnie przewidywać. Decyzja ma zapaść do 11 maja. A co, jeśli piłkarze nie wrócą na boiska w tym półroczu? Polski Związek Piłki Nożnej podczas nadzwyczajnego zjazdu 12 marca przygotował kluby i terenowe związki piłkarskie na taką ewentualność - jego uchwała wyjaśnia, na jakich zasadach odbędzie się w takiej ekstremalnej sytuacji klasyfikacja drużyn w sezonie 2019/2020. A zatem - kto awansuje, kto spadnie. My przeanalizowaliśmy sytuację w małopolskich ligach - w tej GALERII znajdziecie zespoły, które wywalczą awanse do wyższych lig, jeśli wiosennych rozgrywek nie będzie.