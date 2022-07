Autostrada A4 z Krakowa do Tarnowa i dalej na wschód pozostanie darmowa? Jest stanowisko Ministerstwa Infrastruktury

Kierowcy się cieszą, opłat na A4 nie ma

Na etapie budowy zaplanowano na niej miejsca poboru opłat, dotąd jednak one nie powstały. W 2017 roku kosztem blisko 9 mln zł przebudowany został nawet odcinek autostrady A4 w Staniątkach, gdzie stanąć miały bramki przy wjeździe do Krakowa od wschodu.

Choć w międzyczasie kilkakrotnie pojawiały się informacje o tym, że na nowo wybudowanej części autostrady wprowadzone zostaną opłaty, to ok 250-kilometrowy odcinek od Krakowa, przez Tarnów i Rzeszów do Korczowej dla pojazdów lekkich, pozostaje wciąż darmowy. Co najważniejsze dla kierowców - nic nie wskazuje na to, aby miało się to w najbliższym czasie zmienić.