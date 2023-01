Autostrada A4 od Wrocławia do Tarnowa będzie poszerzana o trzeci pas ruchu. Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku zatwierdzony Andrzej Skórka

W ciągu dekady autostrada A4 od Tarnowa do Krzyżowej ma być poszerzona do trzech pasów. Badania pokazują, że natężenie ruchu na trasie jest coraz większe archiwum Polskapress Zobacz galerię (11 zdjęć)

Dobudowa trzeciego pasa ruchu autostrady A4 od Tarnowa do Krzyżowej, niedaleko zachodniej granicy, to najdroższe przedsięwzięcie zapisane w Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Zatwierdzona przez rząd inwestycja za kilkadziesiąt miliardów złotych ma usprawnić ruch na zatłoczonej na wielu odcinkach trasie.