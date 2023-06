Autobusem do zoo lub Ojcowa. Linie sezonowe i rekreacyjne w poświąteczny weekend Małgorzata Mrowiec

W tę sobotę i niedzielę - 10 i 11 czerwca - znów kursują miejskie autobusy linii sezonowych i rekreacyjnych, które mają ułatwiać dojazd do krakowskiego ogrodu zoologicznego oraz do Ojcowa. Będzie można pojechać linią LR0 (do Ojcowa) i 434 (do zoo), a ponadto będą realizowane dodatkowe kursy na linii 134.