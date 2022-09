Aukcja ZBK. Można wynająć ciekawy lokal w samym sercu krakowskiego Kazimierza

Przy ul. ul. Karmelickiej 16 (nieopodal teatru Bagatela) do wynajęcia jest lokal o powierzchni ogólnej prawie 240 metrów kwadratowych, w tym 47,73 mkw. piwnic. Wejście do lokalu jest zarówno od strony ulicy, jak i od strony podwórka. Jak zaznacza ZBK, ze zwycięzcą aukcji zostanie zawarta umowa najmu wyłącznie na czas nieoznaczony. Prowadzone jest postępowanie w sprawie reprywatyzacji nieruchomości. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Na Kazimierzu czeka na nowego najemcę m.in. lokal przy ul. Izaaka 5. Ma blisko 150 mkw., z czego 53 mkw. stanowi powierzchnia

piwnic. Jak zaznaczono w ogłoszeniu dotyczącym aukcji, jest to lokal przeznaczony dla prowadzących określoną działalność zgodnie z zarządzeniem prezydenta - a chodzi m.in. o galerie ora działalność oraz usługi zaliczone do branż preferowanych, zanikających i chronionych. Do tej grupy należą m.in.: bar mleczny, antykwariaty, magiel, renowacja zabytkowych przedmiotów, szewstwo naprawkowe, krawiectwo naprawkowe, naprawa sprzętu AGD, ślusarstwo, stolarstwo, tapicerstwo konwisarstwo, kaflarstwo,

witrażownictwo, gorseciarstwo na miarę, usługi zegarmistrzowskie w zakresie naprawy zegarów i zegarków, kowalstwo artystyczne, krawiectwo miarowe, modniarstwo, rymarstwo, złotnictwo. Lokal znajduje się w budynku wpisanym do rejestru zabytków.